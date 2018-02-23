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Президент вручил Звезду Героя России родителям и вдове пилота Филипова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин вручил Звезду Героя России родственникам погибшего в Сирии пилота Романа Филипова на торжественной церемонии в Кремле, приуроченной ко Дню защитника Отечества.

Перед вручением наград Путин поблагодарил всех участников операции в Сирии, кто «доказал в реальных боевых условиях свое воинское мастерство и проявил героизм, стойкость и отвагу».

Далее глава государства вручил высшую награду России Звезду Героя России вдове Романа Филипова Ольге. Вместе с ней за наградой вышли отец и мать героя, сбитого террористами и погибшего в неравном бою 3 февраля.

Также Путин вручил орден Суворова Краснознаменному Южному военному округу, передав награду командующему Южным военным округом Александру Дворникову.

Кроме того, президент закрепил ордена на знаменах награждаемых кораблей. Ордена Ушакова удостоен тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», ордена Нахимова — гвардейский ракетный крейсер «Варяг».

12 февраля СМИ сообщили о ликвидации виновных в гибели пилота Филиппова боевиков.

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