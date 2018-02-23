Азербайджан осудил признание Нидерландами геноцида армян в Османской империи

В Баку раскритиковали признание Нидерландами геноцида армянского населения в Османской империи в 1915 году. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Мы считаем решение Палаты представителей парламента Нидерландов по так называемому «геноциду армян» предвзятым и необъективным», - цитирует Гаджиева агентство «Интерфакс».

Он назвал неправильным «использовать фальсифицированные исторические факты в предвзятых политических целях».

Напомним, 23 февраля Нижняя палата парламента Нидерландов признала геноцид армянского населения в 1915 году на территориях, контролируемых Османской империей. Сразу после этого нидерландского дипломата вызвали в МИД Турции.

Геноцид армян — массовая депортация и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны (1914–1918). Так, в 1915 году было уничтожено до 1,5 млн армян.