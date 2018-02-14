Кнессет Израиля отказался признать геноцид армян

Кнессет (парламент. — Ред.) Израиля в среду отклонил инициативу лидера оппозиционной партии «Еш атид» («Есть будущее») Яира Лапида о признании геноцида армянского народа, передает парламентская пресс-служба.

«Пленум кнессета отклонил в предварительном чтении законопроект о признании геноцида армян, предложенный группой парламентариев во главе с Яиром Лапидом. Законопроект поддержали 28 депутатов, проголосовал против 41», — говорится в сообщении.

Геноцид армян — массовая депортация и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны (1914–1918). Первым факт геноцида в 1965 году признал Уругвай. Его примеру последовали Франция, Италия, Голландия, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург. Геноцид армян признали Европарламент и Всемирный совет церквей, а также 44 американских штата.

Госдума РФ приняла в 1995 году постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915–1922 годов в Западной Армении».