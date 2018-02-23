Нидерланды признали геноцид армян в Османской империи
Нижняя палата парламента Нидерландов признала геноцид армянского населения в 1915 году на территориях, контролируемых Османской империей. За признание факта геноцида армян высказались все партии за исключением «Денк», выражающей интересы турецкой диаспоры.
Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.
Власти Турции «решительно осудили» резолюцию палаты представителей парламента Нидерландов, сообщает «Газета.ру».
Ранее сообщалось, что кнессет Израиля отказался признать геноцид армян. Президент США Дональд Трамп назвал геноцид армян одним из страшных преступлений XX века.