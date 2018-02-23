Определен состав российских лыжников на марафон в рамках ОИ-2018

Пезидент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала состав лыжников, которые выступят на марафонских гонках в рамках Олимпийских игр в Пхенчхане.

«Мужской марафон побегут [Александр] Большунов, [Андрей] Ларьков, [Денис] Спицов, [Алексей] Червоткин, у женщин на тридцатке выступят [Наталья] Непряева, [Алиса] Жамбалова и [Анастасия] Седова», - цитирует Вяльбе агентство «РИА Новости».

Мужской марафон на 50 км классическим стилем состоится 24 февраля, женская гонка на 30 км -– 25 февраля, в последний день Олимпиады.

Напомним, 17 февраля Непряева и Седова вместе с Юлией Белоруковой взяли бронзу в эстафете. Алиса Жамбалова на гонке свободным стилем на дистанции 10 км показала 17-й результат.

18 февраля Ларьков, Большунов, Червоткин и Спицов завоевали серебро в эстафете, 21 февраля Спицов и Большунов стали серебряными призерами в лыжном командном спринте.