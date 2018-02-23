Горячая линия открыта после ДТП с фурой и автобусом в Кузбассе

Пассажирский автобус и грузовик попали в ДТП в Кемеровской области, открыта горячая линия ГУ МЧС, где можно узнать информацию по аварии.

«Организована горячая линия ГУ МЧС России по Красноярскому краю, телефон: 8 (391) 275-16-17», — сообщает «Интерфакс».

В ДТП погибли шесть человек. Они ехали на горнолыжный курорт Шерегеш, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю в пятницу. Установлено, что грузовик и автобус столкнулись в ночь на пятницу в Чебулинском районе. Погибли водитель грузовика и четыре пассажира, пятый пассажир умер позже.

Предварительной версией причины ДТП назван занос задней части автобуса. Ранее сообщалось, что опубликован список пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе.