ВТО признала дискриминацией запрет Сеула на ввоз морепродуктов из Фукусимы

Всемирная торговая организация (ВТО) признала необоснованной дискриминацией запрет Южной Кореи на ввоз морепродуктов из северо-восточных японских регионов, близких к АЭС «Фукусима-1». Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

В 2016 году власти Японии подали иск против Южной Кореи из-за введения ограничений на импорт 28 видов морепродуктов из восьми японских префектур после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году. Кроме того, правительство установило дополнительные требования к проверке японских товаров из этих районов.

«Запрет Южной Кореи на импорт 28 видов морепродуктов и дополнительные требования к проверке необоснованно дискриминируют японские товары и представляют собой скрытое ограничение международной торговли», — приводит ТАСС выдержку из заключения ВТО.

В связи с этим всемирная организация рекомендовала Сеулу отменить введенные меры, которые были признаны не соответствующими правилам объединения.

Ранее портал iz.ru писал, что японские ученые создали робота-змею, который сможет провести очистку вышедших из строя атомных реакторов АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2».