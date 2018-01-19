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США обвинили Россию и Китай в нарушении принципов ВТО

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Фото: Global Look Press/Petra Wallner
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США обвинили Россию и Китай в несоблюдении ряда ключевых экономических обязательств, взятых при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО), говорится в докладе офиса торгового представителя страны.

В сообщении подчеркивается, что Москва и Пекин не смогли принять ориентированную на рынок экономическую политику, которую отстаивает ВТО, передает «РИА Новости».

«Действия России пока что показывают, что у нее нет намерений соблюдать многие из обязательств, данных США и другим членам ВТО. Эта тенденция нас очень беспокоит», — говорится в докладе.

В частности, Вашингтон обвинил Москву в воздвижении барьеров для сельскохозяйственного экспорта США, используя при этом «пограничные и другие дискриминационные практики».

Как писал портал iz.ru, ранее в Госдуму был внесен законопроект о выходе России из ВТО. С инициативой выступили депутаты от КПРФ. По их мнению, страна, покинув организацию, не понесет потерь. Напротив, этот шаг приведет к ускоренному развитию экономики России.

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