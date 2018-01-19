В Госдуму внесен законопроект о выходе России из ВТО

Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО). Документ размещен в электронной базе Думы.

По мнению авторов предложения, выход из ВТО не принесет России потерь и, напротив, поспособствует ускоренному развитию экономики страны. Они отметили, что объем экспорта РФ не увеличился после вступления в организацию.

Разработчики проекта предлагают признать положение о вступлении России в ВТО 2012 года утратившим силу на основании того, что оно было с нарушениями регламента, говорится на сайте Госдумы.