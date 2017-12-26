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В Японии создали 13-метрового робота-змею для исследования АЭС «Фукусима»

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Фото: Global Look Press/ZUMA/AFLO/Yoshio Tsunoda
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Японские ученые создали робота-змею для проведения исследований и очистки вышедших из строя после аварии атомных реакторов АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2». Разработкой уникального робота занимались инженеры компании Toshiba.

Представляет собой новый робот 13-метровую гибкую трубку, которой можно управлять дистанционно. На голове у робота-змеи размещена камера, что позволит увидеть поврежденные реакторы изнутри.

Отмечается, что в реакторах «Фукусима-2» по-прежнему могут оставаться радиоактивные расплавы, а исследование с помощью робота позволит избежать людям рисков облучения.

После того как робот-змея исследует поверхность, будут предприняты следующие шаги для ликвидации последствий аварии.

«Фукусима» была одной из крупнейших атомных электростанций Японии до аварии в 2011 году, которая произошла в результате сильнейшего за всю историю наблюдений в Японии землетрясения. В 2013 году станция была закрыта, на ее территории до сих пор продолжаются работы по ликвидации последствий аварии.

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