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Американец сжег дом в попытке избавиться от скунсов

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Фото: Depositphotos.com
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В американском городе Ферндейл мужчина сжег собственный дом, пытаясь избавиться от скунсов, сообщает Detroit Free Press.

Как сообщает журналист, животные поселились в подвале. Чтобы выкурить незваных гостей, мужчина использовал дымовую шашку, которая в итоге загорелась.

«От дома практически ничего не осталось, жилец потерял большую часть своего имущества», — сообщил начальник пожарной охраны города Кевин Салливан.

Он отметил, что мужчина вызвал экстренные службы лишь через 15 минут после начала пожара. Когда спасатели прибыли на место происшествия, пламя уже достигло чердака. 

О судьбе скунсов не сообщается.

В ноябре 2017 года 24-летний житель Башкирии сжег дом с родственниками из-за обиды. По версии следствия, после совместного застолья и распития спиртных напитков молодой человек поругался со своим отцом. 

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