Общественная палата запустила интерактивную карту нарушений на выборах

Общественная палата России 22 февраля запустила сайт общественныйнаблюдатель.рф, на котором любой желающий сможет проследить за нарушениями, зафиксированными в ходе президентской кампании 2018 года.

«Сайт создан для обеспечения тесного взаимодействия общественных наблюдателей от общественных палат, а также для обеспечения оперативного поступления информации от общественных наблюдателей о возможных нарушениях», — говорится в пресс-релизе палаты.

Наблюдатели будут отправлять сообщения о тех или иных нарушениях, информация о которых будет оперативно появляться на сайте. На сегодняшний день уже есть данные о нарушениях в Калуге, Новосибирске, Кемеровской области и многих других регионах.

По данным организации, сейчас свое желание стать общественным наблюдателем высказали уже более 100 тыс. человек со всех регионов страны. И эта цифра постоянно растет.

Ранее в феврале опрос показал, что около 81,1% россиян намерены пойти на выборы президента России 18 марта 2018 года.