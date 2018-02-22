В Петербурге арестован фигурант дела о хищениях в Малом драмтеатре

Суд в Петербурге в четверг, 22 февраля, на два месяца арестовал бывшего руководителя компании «Стройсоюз-СВ» Максима Корнеева. Он обвиняется в хищении 45,5 млн рублей при проектировании новой сцены Малого драматического театра (МДТ).

Как передает ТАСС, защита просила отпустить Корнеева под залог в 1,5 млн рублей или отправить под домашний арест. По версии следствия, с октября 2015 по март 2016 года подозреваемый похитил бюджетные средства, выделенные в рамках программы «Культура России».

Портал iz.ru писал о том, что в рамках дела о хищениях при строительстве новой сцены МДТ задержаны три человека. Предполагается, что украденные миллионы могли пойти на покупку авто люксовых марок, а также яхт.