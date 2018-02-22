Прямой эфир

В Петербурге арестован фигурант дела о хищениях в Малом драмтеатре

0
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Петербурге в четверг, 22 февраля, на два месяца арестовал бывшего руководителя компании «Стройсоюз-СВ» Максима Корнеева. Он обвиняется в хищении 45,5 млн рублей при проектировании новой сцены Малого драматического театра (МДТ).

Как передает ТАСС, защита просила отпустить Корнеева под залог в 1,5 млн рублей или отправить под домашний арест. По версии следствия, с октября 2015 по март 2016 года подозреваемый похитил бюджетные средства, выделенные в рамках программы «Культура России».

Портал iz.ru писал о том, что в рамках дела о хищениях при строительстве новой сцены МДТ задержаны три человека. Предполагается, что украденные миллионы могли пойти на покупку авто люксовых марок, а также яхт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В петербургском театре выявлены хищения на сумму 45 млн рублей
Стали известны фигуранты дела о хищениях при проектировании сцены МДТ
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017