Трое задержаны по делу о хищении при проектировании сцены МДТ

Три человека задержаны в рамках дела о хищении 45 млн рублей, выделенных на строительство новой сцены в Малом драматическом театре. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

«Мера пресечения троим задержанным будет избрана сегодня», — сказали в пресс-службе.

Напомним, по факту хищения выделенных средств возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Предполагается, что похищенные 45 млн могли пойти на покупку предметов роскоши. В Управлении ФСБ сообщали, что фигурантами дела являются «представители коммерческих компаний, привлеченных к проектным работам на договорной основе», ранее уже проводились задержания.

Ранее было опубликовано видео обысков в здании театра.