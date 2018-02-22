Никита Исаев заявил об отказе быть доверенным лицом Грудинина

Доверенное лицо кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина экономист Никита Исаев заявил о нежелании сохранять этот статус.

Свое решение он объяснил тем, что разочаровался в кандидате и коалиции, которая его поддерживает.

«Если честно, меня разочаровала избирательная кампания, которую ведет Коммунистическая партия и их кандидат Грудинин. В этой связи я не считаю необходимым продолжать наличие статуса доверенного лица Грудинина», — цитирует Исаева ТАСС.

По словам экономиста, ни КПРФ, ни сам кандидат в президенты России от этой партии не представили программы социально-экономического развития страны.

«Обошлись 20 так называемыми «шагами Грудинина», считаю эти шаги исключительным популизмом, допускающим огромное количество противоречий, не тянущими на программу социально-экономического развития», — отметил Исаев.

Он также считает, что Грудинин не показал понимания международной обстановки.

В середине февраля в Федеральной налоговой службе (ФНС) опровергли ряд заявлений Грудинина. В частности, ведомство указало, что не получало от кандидата в президенты и его представителей никаких уведомлений о закрытии зарубежных счетов.