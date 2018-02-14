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Налоговики опровергли заявления Грудинина по его заграничным счетам

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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В Федеральной налоговой службе (ФНС) опровергли ряд заявлений кандидата в президенты России Павла Грудинина. В частности, ведомство указало, что не получало от политика и его представителей никаких уведомлений о закрытии загрансчетов от 1 февраля. Во-вторых, налоговая служба обрабатывает сведения в более короткие сроки, чем утверждал представитель КПРФ.

«Инспекция официальным письмом проинформировала кандидата обо всей информации по имеющимся у него счетам в банках за пределами РФ», — заявил начальник инспекции по городу Видное Московской области Павел Шагин. Он уточнил, что письмо вручено представителю кандидата 7 февраля.

Глава инспекции пояснил, что сведения, предоставленные  физическим лицом, фиксируются в момент предоставления и вносятся в базу данных не позже четырех часов после получения.

«Моментом предоставления считается момент направления уведомления через «Личный кабинет», — заметил он.

Напомним, председатель ЦИК Элла Памфилова призвала Грудинина самостоятельно предоставить в ЦИК информацию о закрытии его иностранных счетов. Кандидат сообщил, что все его зарубежные счета закрыты и переадресовал вопрос к налоговой службе.

По опросу фонда «Общественное мнение», 69% россиян по всей стране на вопрос о кандидате Грудинине ответили, что впервые слышат это имя, писал ранее iz.ru.

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