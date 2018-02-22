Космонавты с орбиты поздравили россиян с Днем защитника Отечества

Российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров, которые находятся на борту Международной космической станции, поздравили россиян с наступающим Днем защитника Отечества. Информацию об этом распространила пресс-служба Роскосмоса в четверг, 22 февраля.

«23 февраля — настоящий праздник каждого, кто любит свою страну, каждого, кто готов на подвиг ради мирного неба над головой, ради счастья детей», — сказал Мискурин.

Кроме того, он поздравил женщин, пожелав им воспитывать настоящих мужчин. Его коллега добавил, что 23 февраля еще и день скорби по тем, кто сложил свою голову за Отечество.

«Огромное спасибо всем, кто служит Родине, благодаря вам мы спокойно работаем здесь, в космосе», — цитирует Шкаплерова «РИА Новости».

3 февраля космонавты Мисуркин и Шкаплеров побили рекорд пребывания в российских скафандрах в открытом космосе.

Россияне превысили запланированное время выхода в космос в связи с работами по монтажу нового приемника на антенну модуля «Звезда» Международной космической станции.

Выход начался в 18:35 и был изначально рассчитан на 6 ч 40 мин. На первом этапе космонавты демонтировали старый приемник антенны, который проработал в космосе 17 лет.