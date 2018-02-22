Более 3 тыс. человек остались без тепла под Новгородом из-за аварии

В городе Боровичи Новгородской области произошла авария на теплотрассе, которая оставила более 3 тыс. человек без теплоснабжения. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«В 11:10 (мск) 22 февраля 2018 года в оперативную службу МЧС России поступило сообщение о прорыве теплотрассы в городе Боровичи Боровичского района», — сказано в сообщении.

Уточняется, что без теплоснабжения остались 22 многоквартирных дома, в которых проживают 3501 человек, а также два социально значимых объекта.

На данный момент температура воздуха в городе составляет -13 градусов, ночью ожидается похолодание до -22 градусов.

20 февраля без теплоснабжения остались около 80 домов в Санкт-Петербурге. Коммунальная авария была устранена в течение 20 часов.