Стая волков терроризирует жителей деревни в Новгородской области

Жители деревни Филиппова Гора в Демянском районе Новгородской области жалуются на стаю волков. По их свидетельствам, дикие звери уже загрызли пять собак. Причем нападения волков продолжаются с сентября 2017 года.

Как сообщила Новгород.ру местная жительница Надежда Быкова, в деревне паника, люди с приходом темного времени суток боятся покидать свои дома. Есть и те, кто увольняется с работы, опасаясь стать жертвой волков по пути на предприятие.

В свою очередь, охотоведы объясняют это тем, что в лесу сейчас много снега, волки не могут подобраться к мелким животным, которыми обычно питаются, а потому устремляются в деревню, где пищу добыть значительно проще.

Волков видели и жители соседних деревень. Так, стаи диких животных были замечены недалеко от сел Пески и Шишково.

В администрации Демянского района агентству сообщили, что в курсе происходящего и сейчас прорабатывают этот вопрос с охотниками, которые арендуют там угодья.

В начале февраля портал iz.ru сообщал о том, что волки терроризируют жителей деревни Гайны в Ачитском районе Свердловской области. Этой зимой было зарегистрировано около 10 случаев нападения волков на собак.