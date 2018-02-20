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Теплоснабжение почти 80 домов Петербурга ограничено из-за коммунальной аварии

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Фото: ТАСС/Махонин Андрей
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Почти 80 домов Невского района Санкт-Петербурга остались без теплоснабжения из-за коммунальной аварии. Информацию об этом распространила во вторник, 20 февраля, пресс-служба компании «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга».

«Около 2:30 мск 20 февраля поступила информация о технологическом нарушении на трубопроводе диаметром 400 мм по адресу: улица Седова, 77», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом горячая вода поставляется по резервной схеме. Коммунальщики надеются восстановить теплоснабжение в отведенный нормативами срок — 20 часов.

25 января около 300 домов остались без отопления в центре Петербурга.

Отключение теплоснабжения было вызвано необходимостью срочного ремонта на некоторых ветках трубопровода. Причина — резкие перепады температур. Это создает дополнительную нагрузку, и авария может случиться в любой момент.

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