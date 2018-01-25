Около 300 домов остались без отопления в центре Петербурга

Отопление отключено почти в 300 домах в Санкт-Петербурге. Речь идет об Адмиралтейском, Центральном и Кировском районах. При этом горячая вода в квартирах всё же есть.

Как объяснили телеканалу «78» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», отключение теплоснабжения вызвано необходимостью срочного ремонта на некоторых ветках трубопровода. Причина — резкие перепады температур. Это создает дополнительную нагрузку, и авария может случиться в любой момент. Коммунальные службы обещают завершить ремонтные работы к 10:00 завтрашнего дня.

Напомним, накануне крупная авария произошла в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Там без света остались два детских сада и пожарная часть. Авария затронула в общей сложности 6 тыс. человек.

Без тепла в квартирах в минус 42 градуса остались жители Искитима. В минувший вторник и в ночь на среду отопление было отключено в многоквартирных домах, на вокзале, в бане и в общежитии колледжа.

Режим ЧС был введен в одном из районов Пермского края. Причина — многочисленные порывы на теплотрассе. Из-за этого без тепла остались жители 26 многоквартирных и 12 двухквартирных домов поселка Сараны.