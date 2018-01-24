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Ликвидация аварии на теплосети в Самаре завершена

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Завершилась ликвидация аварии на теплосети, которая произошла на Заводском шоссе в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба компании «Предприятия тепловых сетей».

Завершить сварочные работы на месте повреждения теплосети диаметром 900 мм специалистам удалось в 11:40 24 января. По окончании работ было произведено заполнение трубопровода водой. Сейчас теплоэнергетики и коммунальщики совместно восстанавливают подачу тепла потребителям по штатной схеме, сообщает НИА «Самара».

В ходе ремонтных работ специалистами была произведена замена запорной арматуры, компенсаторов, а также участка тепломагистрали длиной более 5 м. Все местные жители, которые получали теплоснабжение по данному трубопроводу, были переключены на резервную схему отопления. Контроль над работами осуществляли региональное МЧС и администрация города.

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