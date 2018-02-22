Два очага бешенства нашли в Липецке

В Липецкой области введены ограничения для предупреждения распространения бешенства. Его очаги обнаружены на 11 территориях, в том числе в крупных городах области.

Как уточняет GOROD48, в Липецке очаги бешенства были найдены в частных домах на двух улицах. В Ельце больное животное обнаружили в одном частном доме. В Грязях карантин введен в двух частных хозяйствах. Кроме того, карантинные меры будут действовать в течение двух месяцев в шести селах Липецкой области.

Агентство напоминает, что в этот период запрещена торговля животными, ввоз и вывоз их из региона и ликвидация заподозренных в заболевании зверей. Контролировать исполнение режима поручено региональному управлению ветеринарии.

По данным Россельхознадзора с 1 по 15 февраля в РФ зарегистрировано 165 случаев бешенства. В середине декабря 2017 года карантин по бешенству на два месяца был объявлен в пяти деревнях и селах в Липецкой области.