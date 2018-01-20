Случаи бешенства у волков зафиксированы в Псковской области

Случаи заболевания бешенством у волков зафиксированы в Себежском и Новоржевском районах Псковской области, сообщила Псковская лента новостей.

Несколько дней назад, 15 января, были зарегистрированы два случая бешенства у волков. Один из них произошел на территории недалеко от деревни Ясеновец, на участке № 9 общедоступных охотничьих угодий Себежского района.

Второй случай произошел на территории урочища недалеко от деревни Пустошка Новоржевского района, на котором проводился отстрел диких животных для регулирования и контроля их численности, а также в рамках спортивной охоты.

Ветеринары районов, в которых обнаружились случаи заболевания бешенством, делают всё возможное для устранения заболевания, проводят разнообразные мероприятия в попытке не дать ему распространиться.