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Карантин по бешенству установлен в одном из районов Орловской области

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Карантин по бешенству установлен на территории Знаменского района Орловской области. В личном подсобном хозяйстве жителя села Красниково выявлены больные животные.

Как говорится в указе губернатора, подписанном 22 декабря, участок признан эпизоотическим очагом по бешенству животных. Угрожаемой зоной считается территория деревни Реутово Красниковского сельского поселения — она прилегает к зараженному населенному пункту.

Выполнение комплекса противоэпизоотических и профилактических мероприятий возложено на районную станцию по борьбе с болезнями животных, передает ресурс InfoOrel.ru.

В середине декабря карантин по бешенству был введен в пяти населенных пунктах Липецкой области. А чуть ранее он был объявлен в 15 деревнях и селах того же региона. Таким образом, особый режим до февраля будет действовать в 20 населенных пунктах Липецкой области.

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