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Карантин из-за бешенства введен в пяти деревнях Липецкой области

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В зоне карантина из-за бешенства на два месяца оказались пять деревень и сел в Липецкой области. Такое постановление подписал исполняющий обязанности главы администрации региона Олег Королев.

Вспышки бешенства обнаружили на частных подворьях в деревнях Белый Конь и Екатериновка Долгоруковского района, а также в селах Куликово, Завальное и Октябрьское Усманского района. Данные территории признаны зонами угрозы распространения заболевания.

В течение двух месяцев там будет запрещено торговать, ввозить и вывозить животных с территории населенных пунктов, где объявлен карантин, сообщает GOROD48.

Ранее в 15 населенных пунктах Липецкой области также был объявлен карантин по бешенству. Учитывая новые обстоятельства, на данный момент он действует в 20 населенных пунктах региона.

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