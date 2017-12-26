Карантин по бешенству введен в шести районах Ростовской области

Карантин по бешенству объявлен в Ростовской области. Ограничения действуют на территории Зимовниковского, Чертковского, Миллеровского, Мартыновского, Багаевского и Шолоховского районов.

В основном причиной профилактических мер стали подтвержденные случаи бешенства у лисиц. Карантин продлится до 29 января – 3 февраля. Об этом сообщает RostovGazeta. В 2017 году в регионе зафиксировано 34 случая заболевания бешенством среди домашних и диких плотоядных животных.

Бешенство — острое инфекционное заболевание, вызываемое нейротропным вирусом, поражающим центральную нервную систему. Переносчиками могут быть как дикие, так и домашние животные. По данным Роспотребнадзора, ежегодно от этой болезни погибает 59 тыс. жителей Земли, половина из них — дети. В России с 2012 по 2016 год от бешенства скончались 23 человека.