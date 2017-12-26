Прямой эфир

Карантин по бешенству введен в шести районах Ростовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Карантин по бешенству объявлен в Ростовской области. Ограничения действуют на территории Зимовниковского, Чертковского, Миллеровского, Мартыновского, Багаевского и Шолоховского районов.

В основном причиной профилактических мер стали подтвержденные случаи бешенства у лисиц. Карантин продлится до 29 января – 3 февраля. Об этом сообщает RostovGazeta. В 2017 году в регионе зафиксировано 34 случая заболевания бешенством среди домашних и диких плотоядных животных.

Бешенство — острое инфекционное заболевание, вызываемое нейротропным вирусом, поражающим центральную нервную систему. Переносчиками могут быть как дикие, так и домашние животные. По данным Роспотребнадзора, ежегодно от этой болезни погибает 59 тыс. жителей Земли, половина из них — дети. В России с 2012 по 2016 год от бешенства скончались 23 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Карантин по бешенству установлен в одном из районов Орловской области
Карантин из-за бешенства введен в пяти деревнях Липецкой области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017