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Массовая вакцинация от бешенства пройдет в Коркино Челябинской области

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Массовая вакцинация от бешенства пройдет в городе Коркино, Челябинская область, об этом объявила ветеринарная станция города после обнаружения заболевания у растерзанной лисы.

Реальная угроза заражения бешенством действует в городе Коркино. По словам специалистов, самый высокий уровень опасности навис над животными, проживающими в поселке Керамиков, сообщает «Урал-пресс-информ».

Вакцинировать домашних животных необходимо как можно быстрее. Как рассказал заведующий ветеринарной станцией Коркино Мурат Сарсембаев, вакцина бесплатная и ее хватит на всех. Если по каким-то причинам нет возможности приехать в ветклинику, то можно вызвать специалиста на дом. Он приедет в населенный пункт сам и проведет вакцинацию.

Угроза бешенства возникла после того, как у лисы, которую загрызли шесть собак, экспертиза выявила заболевание бешенством. Собаки, охраняющие карьер, были сразу же привиты, скорее всего, им ничего не угрожает.

Сейчас они находятся на карантине, который продлится 10 календарных дней. Если в этот период симптомов заболевания не проявится, то для животных всё закончится благополучно.

Также антирабическое лечение было применено к двум местным жителям, которые ухаживают за животными. С заболевшей лисой люди не контактировали.

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