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Карантин введен на территории Крымского природного заповедника

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Карантин введен на территории Крымского природного заповедника из-за случая бешенства у волка, соответствующий указ опубликован на правительственном портале.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов ввел карантин в зоне выдела №21 квартала №55 Альминского инспекционного отделения филиала Крымского природного заповедника. Мера принята в связи со случаем бешенства у волка. Животное на этом участке было застрелено, сообщает ИА «Крыминформ».

Во время ограничительных мероприятий предстоит выполнить противоэпизоотические и профилактические действия. При выполнении всех требуемых мер карантин составит два месяца со дня последнего зафиксированного случая бешенства у животных.

Также, в этот срок запрещено продавать и вывозить домашних животных, проводить выставки, заниматься натаскиванием собак, а также разводить их.

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