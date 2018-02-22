Следствие просит продлить арест обвиняемого в убийстве экс-директора фабрики «Меньшевик»

Арест обвиняемого в убийстве экс-директора фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова может быть продлен по просьбе следствия. Об этом в четверг, 22 февраля, заявил пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников.

«В Пресненский суд поступили материалы следственных органов о продлении Аверьянову меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали ТАСС в суде.

Инцидент произошел 27 декабря на самой кондитерской фабрике в результате конфликта Аверьянова с новым руководством. Позже Аверьянов рассказал, что определенная группа лиц пыталась незаконно завладеть фабрикой в течение долгого времени.

Илья Аверьянов на заседании Мосгорсуда 5 февраля заявил, что застрелил охранника предприятия случайно. Он подчеркнул, что сотрудничает со следствием и рассчитывает на переквалификацию дела.