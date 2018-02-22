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Следствие просит продлить арест обвиняемого в убийстве экс-директора фабрики «Меньшевик»

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Фото: ТАСС/Почуев Михаил
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Арест обвиняемого в убийстве экс-директора фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова может быть продлен по просьбе следствия. Об этом в четверг, 22 февраля, заявил пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников.

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«В Пресненский суд поступили материалы следственных органов о продлении Аверьянову меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали ТАСС в суде.

Инцидент произошел 27 декабря на самой кондитерской фабрике в результате конфликта Аверьянова с новым руководством. Позже Аверьянов рассказал, что определенная группа лиц пыталась незаконно завладеть фабрикой в течение долгого времени.

Илья Аверьянов на заседании Мосгорсуда 5 февраля заявил, что застрелил охранника предприятия случайно. Он подчеркнул, что сотрудничает со следствием и рассчитывает на переквалификацию дела.

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