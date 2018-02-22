Apple убрали Пасху из календаря праздников в новой прошивке для iPhone

Компания Apple не внесла Пасху в календарь праздников в некоторых версиях новой прошивки для iPhone.

«Пасхальное воскресенье отображается в календарях в версии 11.2.2 операционной системы Apple iOS, но не в последней версии 11.2.5», — сообщает телеканал Fox News.

При этом некоторые другие праздники, такие как День американского флага, День благодарения и Рождество, сохранены.

Кроме того, в новой версии на устройство можно добавить альтернативные календари китайский, иудейский, мусульманский. Христианского календаря для iOS 11.2.5 нет.

Телеканал отмечает, что иудейском календаре также отсутствует ряд важных праздников, например Йом-Киппур («Судный день») и Рош ха-Шана (еврейский Новый год).

Пока неизвестно, являются ли эти упущения техническим сбоем или намеренным решением компании.

Ранее портал iz.ru сообщал о новой функции для пользователей iPhone. Теперь на гаджетах Apple доступно приложение Always On Display.