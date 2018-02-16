Цены на iPhone 7 в России снизились до 35 тыс. рублей

Цены на смартфон iPhone 7 на 32 Гб американской компании Apple снизились в России на 40% с момента поступления в продажу. Об этом сообщают эксперты портала Hi-Tech Mail.Ru.

Так, в сентябре 2016 года рекомендованная розничная цена на смартфон составляла 56,9 тыс. рублей. На сегодняшний день средняя стоимость iPhone 7 на 32 Гб достигла психологической отметки в 35 тыс. рублей, сообщает телеканал «360».

Компания МТС сообщила ранее, что по итогам 2017 года продажи смартфонов выросли на 6% по сравнению с 2016 годом, составив 28,4 млн аппаратов.

Отметим, в последнее время цены также снизились и на новые смартфоны. Так, iPhone 8 Plus за последние месяцы упал в цене на 20%.