Прямой эфир

Цены на iPhone 7 в России снизились до 35 тыс. рублей

0
Фото: TASS/ZUMA/Li Muzi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цены на смартфон iPhone 7 на 32 Гб американской компании Apple снизились в России на 40% с момента поступления в продажу. Об этом сообщают эксперты портала Hi-Tech Mail.Ru.

Так, в сентябре 2016 года рекомендованная розничная цена на смартфон составляла 56,9 тыс. рублей. На сегодняшний день средняя стоимость iPhone 7 на 32 Гб достигла психологической отметки в 35 тыс. рублей, сообщает телеканал «360».

Компания МТС сообщила ранее, что по итогам 2017 года продажи смартфонов выросли на 6% по сравнению с 2016 годом, составив 28,4 млн аппаратов.

Отметим, в последнее время цены также снизились и на новые смартфоны. Так, iPhone 8 Plus за последние месяцы упал в цене на 20%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Google добавил в Android «монобровь» iPhone X
Цены на iPhone 8 Plus в РФ упали до рекордного уровня

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017