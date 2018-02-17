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Новая функция стала доступна для пользователей iPhone

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Sergii Kharchenko
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Функция Always On Display стала доступна для мобильных гаджетов Apple. Приложение доступно в AppStore бесплатно.

Теперь время на экране iPhone будет отображаться в постоянном режиме, передает «Федеральное агентство новостей».

Новая функция появится благодаря приложению OLEDX. По умолчанию такая функция на смартфоне не предусмотрена.

Ранее сообщалось, что столичные власти модифицируют приложение «Помощник Москвы», для того чтобы можно было сообщать о нарушениях правил стоянки на парковках для инвалидов.

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