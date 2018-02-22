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«Ростех» завершит предварительные испытания танка Т-14 «Армата» в этом году

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Предварительные испытания танка Т-14 «Армата» будут завершены «Уралвагонзаводом» в этом году. Информацию об этом распространил в четверг, 22 февраля, глава холдинга «Ростех» (в который входит «Уралвагонзавод») Сергей Чемезов.

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Он добавил, что к 2020 году не менее 100 новых танков будут закуплены Министерством обороны РФ.

«В этом году завершаем предварительные испытания танка, после этого начнутся госиспытания», — цитирует Чемезова ТАСС.

9 февраля замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов заявил, что вопрос о заключении крупных контрактов на покупку новейшего танка «Армата» будет решаться после 2020 года.

Отмечается, что новейшими танками «Армата» прежде всего будет вооружаться 1-я гвардейская танковая армия, штаб которой находится в Одинцово Московской области, 20-я гвардейская общевойсковая армия Центрального военного округа (штаб — в Воронеже), а также имеющая штаб в Новочеркасске Ростовской области 8-я гвардейская общевойсковая армия Южного военного округа.

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