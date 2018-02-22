Пхеньян направит делегацию на церемонию закрытия Олимпиады

Северная Корея направит высокопоставленную делегацию на церемонию закрытия зимних Олимпийских игр, которая состоится 25 февраля в в Пхёнчхане. Информацию об этом распространило министерство национального объединения Южной Кореи в четверг, 22 февраля.

Делегацию КНДР возглавит заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, во время визита возможна его встреча с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

«Президент конечно же встретится с делегацией (Северной Кореи. — Ред.) на церемонии закрытия», – цитирует «РИА Новости» источник в Сеуле.

12 февраля стало известно, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах собирается посетить КНДР. Он планирует визит после завершения Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

Ранее Южная Корея и КНДР договорились о совместном проходе двух делегаций под флагом объединения на церемонии открытия Игр, которая состоялась 9 февраля.