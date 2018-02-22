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Полиция Флориды задержала школьника из-за чехла для телефона

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Andres Leiva
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Школьник, пришедший в школу с чехлом для мобильного телефона, был задержан полицейскими. Инцидент произошел в учебном заведении DeLand High School в городе Деленд.

15-летнего школьника задержали из-за чехла, похожего на оружие, передает ТАСС.

Один из учеников сообщил в администрацию школы, что видел школьника с похожим на оружие предметом, затем полиция оцепила здание школы и задержала подозреваемого. В ходе беседы подросток рассказал, что знал, что приносить чехол в школу было ошибкой.

Школьник никому не угрожал и подозрительных сообщений на его странице в соцсети не было. Ученика отпустили после беседы с родителями, предъявив обвинение в препятствии работы учебного заведения.

Ранее стало известно, что полиция Калифорнии обнаружила арсенал оружия в доме арестованного 17-летнего школьника, который угрожал открыть стрельбу в учебном заведении.

14 февраля в школе «Марджори Стоунмэн Дуглас» 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этого учебного заведения за нарушение дисциплины, открыл стрельбу из полуавтоматической винтовки, погибли 17 человек.

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