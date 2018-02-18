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Претензии Трампа к ФБР из-за бойни во Флориде назвали абсурдом

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Губернатор штата Огайо Джон Кейсик назвал абсурдом претензии президента США Дональда Трампа к Федеральному бюро расследований из-за стрельбы во флоридской школе.

При этом он согласился с тем, что сотрудники ФБР допустили «страшную ошибку», упустив Николаса Круза, который устроил бойню, и должны за это ответить.

Кейсик призвал «спокойно установить все обстоятельства трагедии» и найти тех, кто продал преступнику оружие.

Президенту США губернатор, в свою очередь, посоветовал предпринять необходимые на законодательном уровне действия, которые позволят не допустить подобных событий в будущем.

«Никто не требует от президента вскипятить целое море, однако что-то сделать просто необходимо», — приводит слова Кейсика ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, Дональд Трамп ранее обвинил ФБР в том, что ведомство не смогло предотвратить стрельбу в школе во Флориде. По мнению американского лидера, сотрудники бюро слишком увлеклись расследованием предписываемого России вмешательства в выборы.

19-летний Николас Круз устроил бойню в школе Паркленда на юге Флориды в среду, 14 февраля. Жертвами стрельбы стали 17 человек, десятки пострадали.

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