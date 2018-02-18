Трамп обвинил ФБР в трате времени на расследование «вмешательства России»

Президент США Дональд Трамп заявил, что вина за стрельбу в школе Флориды лежит на сотрудниках Федерального бюро расследований (ФБР), которые увлеклись расследованием вмешательства России в выборы.

«Очень грустно, что ФБР пропустило все многочисленные сигналы, посланные школьным стрелком из Флориды. Это неприемлемо. Они тратят слишком много времени, пытаясь доказать сговор России с кампанией Трампа, которого нет. Вернитесь к основам и заставьте нас гордиться», — написал президент в Twitter.

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign - there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018

Как писал портал iz.ru, 19-летний Николас Круз совершил нападение на школу в городе Паркленд (штат Флорида). Молодой человек застрелил 17 человек, более 50 человек пострадали. Пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

Ранее стало известно, что Круз готов пойти на сделку со следствием и признать свою вину. Таким образом стрелок планирует избежать смертной казни.