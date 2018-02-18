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Трамп обвинил ФБР в трате времени на расследование «вмешательства России»

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Фото: Global Look Press/CNP/Ron Sachs
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Президент США Дональд Трамп заявил, что вина за стрельбу в школе Флориды лежит на сотрудниках Федерального бюро расследований (ФБР), которые увлеклись расследованием вмешательства России в выборы.

«Очень грустно, что ФБР пропустило все многочисленные сигналы, посланные школьным стрелком из Флориды. Это неприемлемо. Они тратят слишком много времени, пытаясь доказать сговор России с кампанией Трампа, которого нет. Вернитесь к основам и заставьте нас гордиться», — написал президент в Twitter.

Как писал портал iz.ru, 19-летний Николас Круз совершил нападение на школу в городе Паркленд (штат Флорида). Молодой человек застрелил 17 человек, более 50 человек пострадали. Пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

Ранее стало известно, что Круз готов пойти на сделку со следствием и признать свою вину. Таким образом стрелок планирует избежать смертной казни.

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