Трамп обвинил ФБР в трате времени на расследование «вмешательства России»
Президент США Дональд Трамп заявил, что вина за стрельбу в школе Флориды лежит на сотрудниках Федерального бюро расследований (ФБР), которые увлеклись расследованием вмешательства России в выборы.
«Очень грустно, что ФБР пропустило все многочисленные сигналы, посланные школьным стрелком из Флориды. Это неприемлемо. Они тратят слишком много времени, пытаясь доказать сговор России с кампанией Трампа, которого нет. Вернитесь к основам и заставьте нас гордиться», — написал президент в Twitter.
Как писал портал iz.ru, 19-летний Николас Круз совершил нападение на школу в городе Паркленд (штат Флорида). Молодой человек застрелил 17 человек, более 50 человек пострадали. Пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.
Ранее стало известно, что Круз готов пойти на сделку со следствием и признать свою вину. Таким образом стрелок планирует избежать смертной казни.