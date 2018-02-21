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Бар в Нью-Йорке предложил посетителям метнуть топор

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Фото: Depositphotos
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Бар, где гости могут посоревноваться в метании топора, открылся в нью-йоркском районе Бруклин.

Об этом пишет The New York Times.

В заведении под названием Kick Axe («Вгони топор») размещены 10 зон для бросков, которые для безопасности отгорожены стальными решетками.

В соревнованиях могут принять участие группы до 10 человек, которым инструктор сначала объясняет, как правильно метать орудие дровосеков. Отмечается, что испытать свою меткость могут только трезвые посетители заведения.

Как уточняет издание, средний счет в баре составляет $35.

В январе портал iz.ru сообщал, что в США набирают популярность вечеринки по случаю развода, главное развлечение на которых — метание топора в портреты бывших супругов.

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