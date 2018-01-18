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В США растет популярность вечеринок по метанию топоров в экс-супругов

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Фото: Global Look Press
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В Соединенных Штатах Америки набирают популярность вечеринки по случаю развода, главное развлечение на которых — метание топора в портреты бывших супругов.

Мероприятия проходят в специальных клубах, где инструктор учит мужчин и женщин правильно бросать орудие. Правила там похожи на дартс.

После краткого курса клиенты арендуют специально оборудованные для метания дорожки, в конце которых висит изображение экс-возлюбленного или установлена памятная вещь.

«У нас была одна женщина, которая принесла свое свадебное платье. Другой клиент сделал мишенью туфли бывшей жены», — приводит слова менеджера одного из таких заведений издание Washingtonian.

По словам собеседника, самыми старательными посетителями являются женщины, в отличие от мужчин они легко попадают в цель.

Развлечение с метанием топоров придумали канадские лесорубы в XIX веке, а первый подобный клуб открылся в Онтарио в 2014 году.

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