Прямой эфир

Британец кочевал из бара в бар в течение семи месяцев

0
Выделить главное
вкл
выкл

Семь месяцев британец Бен Кумбс кочевал из паба в паб... Причем каждое из заведений находилось в разных точках планеты! Мужчина решил посетить самый южный и самый северный бары в мире. Турист выехал на автомобиле из Плимута на остров Западный Шпицберген. Самый холодный паб находится в российском поселке Пирамида. Здесь живут четверо человек, а зданий — всего два. Находится Пирамида в 1000 км от Северного полюса. Закончилось путешествие Кумбса в чилийском городке Пуэрто-Уильямс. Кстати, местное кафе и напитки британцу не понравились. По сути, любитель пива мог добраться и до Антарктиды. Но питейные заведения там находятся на территории полярных станций. И обычным путешественникам на закрытую вечеринку не попасть. 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017