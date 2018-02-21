Британец кочевал из бара в бар в течение семи месяцев

Семь месяцев британец Бен Кумбс кочевал из паба в паб... Причем каждое из заведений находилось в разных точках планеты! Мужчина решил посетить самый южный и самый северный бары в мире. Турист выехал на автомобиле из Плимута на остров Западный Шпицберген. Самый холодный паб находится в российском поселке Пирамида. Здесь живут четверо человек, а зданий — всего два. Находится Пирамида в 1000 км от Северного полюса. Закончилось путешествие Кумбса в чилийском городке Пуэрто-Уильямс. Кстати, местное кафе и напитки британцу не понравились. По сути, любитель пива мог добраться и до Антарктиды. Но питейные заведения там находятся на территории полярных станций. И обычным путешественникам на закрытую вечеринку не попасть.