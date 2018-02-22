На собеседовании перед ГИА девятиклассники расскажут о Докторе Лизе

Главной темой устного экзамена по русскому языку для девятиклассников станут люди и человеческие качества. Ученикам предложат поговорить в том числе об известных современниках — например, о Докторе Лизе, Чулпан Хаматовой, Владиславе Третьяке. Пробные собеседования пройдут в апреле этого года. По мнению экспертов, школьники будут чувствовать себя увереннее, рассказывая о людях, с которыми они живут в одну эпоху.

В этом году апробация устного экзамена для девятиклассников впервые пройдет во всех регионах страны. К ней подготовили новые контрольно-измерительные материалы (КИМ). Сначала ученики должны будут поговорить о наших выдающихся современниках, а затем о себе.

В первом задании школьникам предложат выразительно прочитать вслух текст объемом 150–170 слов. Время на подготовку — две минуты. Второе задание — пересказать текст, на подготовку дается уже минута.

Как сообщила «Известиям» руководитель федеральной комиссии разработчиков контрольно-измерительных материалов по русскому языку для ГИА Ирина Цыбулько, участникам итогового собеседования будут давать тексты о выдающихся людях. Это могут быть врачи, ученые, спортсмены или общественные деятели. Например, хирург Николай Пирогов, путешественник Николай Пржевальский, математик Софья Ковалевская.

Многие тексты посвящены нашим современникам. Среди них — хоккеист Владислав Третьяк, актриса Чулпан Хаматова, общественный деятель Елизавета Глинка. Текст сопровождается иллюстрациями, чтобы у учеников было более полное представление о герое. Например, к заданию о Елизавете Глинке прилагается портрет Доктора Лизы и фотография, на которой она вывозит детей из Донбасса. Ученикам предложат включить в пересказ текста ее цитату о том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия.

— Известно, что учащиеся подросткового возраста особенно обращают внимание на проявление личностных качеств человека. Эти исследования были учтены при отборе материалов, — рассказала Ирина Цыбулько.

Третье и четвертое задание — монолог и диалог по одной из предложенных тем. Это может быть описание фотографии (тема: праздник), рассказ о каком-то событии в жизни школьника (экскурсия), рассуждение по проблемному вопросу (всегда ли нужно следовать моде). Участник экзамена после минутной подготовки должен произнести связный текст по заявленной теме — не более трех минут. К каждой теме прилагается небольшой список конкретных вопросов, опираясь на которые ученик может построить свою речь. В заключительной части собеседования школьнику предстоит ответить на вопросы по этой теме.

— Этот вид проверки требует серьезной подготовки специалистов: они должны вести беседу с учеником, стимулировать его речевую деятельность, способствовать раскрытию личности, снятию психологических барьеров и стресса, — отметила Ирина Цыбулько.

Для экзаменаторов уже подготовлены специальные методические рекомендации, заверила она. Перед проведением собеседования с экспертами проведут обучающие семинары.

Высказывания ученика будут оцениваться по ряду критериев: соответствует ли теме, насколько полно раскрыта тема и т.д. А также с точки зрения речевого оформления: богатство словаря, точность выражения мысли, разнообразие грамматических конструкций, рациональность и стилистическая целесообразность выбранных языковых ресурсов.

Ранее «Известия» сообщали, что устный экзамен для девятиклассников станет обязательным в 2019 году. Всего можно набрать 19 баллов, зачетом считается 10. В этом году оценка ни на что не повлияет, а в следующем она станет критерием допуска к ГИА.

Председатель исполкома Независимой ассоциации словесников Роман Дощинский считает, что обсуждение замечательных людей нашей эпохи должно показать ученику: и он тоже может стать героем такого текста в будущем.

— На экзаменах очень часто предлагают материалы с героями прошлых лет. Но ребенку важно понимать, что у нас тоже героическая эпоха и сейчас тоже есть выдающиеся люди. Это очень важно с точки зрения воспитания. Кроме того, ребенок, говоря о современниках, будет спокойнее и увереннее себя чувствовать, — добавил Роман Дощинский.

В Рособрнадзоре сообщили, что апробация итогового собеседования в девятых классах пройдет 13 и 16 апреля.