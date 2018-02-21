В Совфеде назвали вбросом данные о потере $3 млрд из-за санкций

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев прокомментировал заявление Госдепартамента США о потере оборонно-промышленным комплексом (ОПК) России около $3 млрд из-за санкций.

«Утверждение США о потерях российского бюджета из-за санкций — откровенный информационный вброс», — цитирует сенатора «Интерфакс».

Бондарев также отметил, что это часть гибридной войны, которую ведут американцы в преддверии выборов президента России. А сама цифра была буквально «взята с потолка».

«Госдеп США безуспешно пытается дискредитировать Россию на международной арене и выдает желаемое за действительное», — сказал он.

21 февраля по данной теме также высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия обязательно будет бороться с подобными проявлениями нечестной конкуренции со стороны США.

Ранее в этот же день официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что российский ОПК потерял около $3 млрд из-за ограничительных мер. Она назвала это большим успехом Вашингтона.