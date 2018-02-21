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В Кремле прокомментировали потерю $3 млрд российской оборонкой из-за санкций

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Фото: ТАСС/Метцель Михаил
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Госдепартамента США о потере оборонно-промышленным комплексом (ОПК) России $3 млрд из-за санкций.

«Это же очень чувствительная область — военно-техническое сотрудничество. И это не та область, которая подлежит повышенной транспарентности. Здесь вряд ли стоит вдаваться в детали. Всё нормально», –– сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия обязательно будет бороться с подобными проявлениями нечестной конкуренции со стороны США.

21 февраля официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что российский ОПК потерял около $3 млрд из-за санкций, и назвала это большим успехом Вашингтона.

«Мы считаем, что мы смогли остановить трансакции на более чем $3 млрд. Таким образом, это можно считать успехом в части привлечения России к ответственности», — резюмировала Науэрт.

В июле 2017 года в США был принят закон «О противодействии противникам Америки путем санкций» (CAATSA), из-за которого некоторые страны отказались от закупки российского оружия.

При этом данные меры не помешали России продать в 2017 году вооружения на сумму около $15 млрд.

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