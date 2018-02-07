Россия поставит Мьянме дополнительно шесть самолетов Як-130

Россия поставит в Мьянме дополнительную партию учебно-боевых самолетов Як-130. Об этом на выставке Singapore Airshow – 2018 сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Михаил Петухов.

Он отметил, что планируется поставить еще шесть самолетов.

«В декабре 2016 года с мьянманской стороной был подписан контракт на поставку дополнительной партии из шести учебно-боевых самолетов Як-130», –– цитирует «РИА Новости» Петухова.

Первый контракт на поставку Мьянме Як-130 был подписан в 2015 году. Тогда стороны договорились о приобретении Мьянмой более 10 российских самолетов. Контракт оценивается в несколько сотен млн долларов.

Самолеты Як-130 выпускаются корпорацией «Иркут». Они представляют собой двухместный реактивный учебно-боевой самолет нового поколения, предназначенный для обучения и боевой подготовки летного состава. Также самолеты могут наносить удары в сложных метеоусловиях, по воздушным и наземным целям.

7 февраля портал iz.ru сообщил, что российские оборонные предприятия в 2017 году поставили вооружений на сумму около $15 млрд. При этом общий портфель контрактов составляет $45 млрд.