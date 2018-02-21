DJ Smash рассказал о необходимости еще одной операции после нападения

Музыкант Андрей Ширман, выступающий под псевдонимом DJ Smash, рассказал, что «идет на поправку семимильными шагами» после избиения в ночном клубе в Перми. При этом артиста ждет еще одна небольшая операция.

«Вы даже не представляете, как приятно чувствовать, что у тебя не две челюсти, а снова одна», — поделился радостью музыкант в Instagram.

Публикация от Smash (@djsmash) Фев 21, 2018 в 3:43 PST

Он также отметил, что об итогах операции раскажет позже отдельным постом.

«Эмоции переполняют, силы копятся, характер твердеет, а следствие идет», — отметил DJ Smash, отметив, что вскоре у него будут «интересные новости».

Конфликт между Ширманом и бывшим депутатом Александром Телепневым произошел 10 февраля. После нападения музыкант был госпитализирован в пермскую больницу с переломом челюсти и ушибами. Было заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Позже 20 февраля адвокат сообщил, что уголовное дело было переквалифицировано на более тяжкое.