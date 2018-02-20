Адвокат сообщил о переквалификации дела об избиении Dj Smash

Уголовное дело о причинении телесных повреждений Андрею Ширману (Dj Smash) переквалифицировано на более тяжкое. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщил адвокат потерпевшего Евгений Васев.

«Дело рассматривается по п. «г» ч. 2 ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть совершенное группой лиц. Сейчас наказание, которое грозит обидчикам, составляет не три года, а пять лет», — цитирует защитника «РИА Новости».

Конфликт между Ширманом и экс-депутатом Александром Телепневым произошел в баре в Перми 10 февраля. По факту драки было заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Однако после допроса участников и свидетелей драки квалификация преступления изменилась.

В результате драки у музыканта были зафиксированы «открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга».

Портал iz.ru писал о том, что партия «Единая Россия» приостановила членство бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева из-за возбуждения против него уголовного дела.