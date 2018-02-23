Как Кевина Спейси лишили «Всех денег мира»

В российском прокате — «Все деньги мира», новый триллер Ридли Скотта, основанный на невероятной, но совершенно реальной истории. В 1973 году в Риме был похищен 16-летний внук знаменитого Пола Гетти, который был самым богатым человеком на планете, однако отказался платить выкуп похитителям.

Внука Гетти схватили одним мечтательным римским вечером недалеко от фонтана Треви. Окликнули, затащили в фургон, а потому долго куда-то везли. Звонок от похитителя, говорившего на ломаном английском, его мать (Мишель Уильямс) поначалу приняла за шутку. Но человек на другом конце провода на полном серьезе требовал $17 млн. «Но у меня нет таких денег!» — «Зато у вашего бывшего свекра есть все деньги мира». Пол Гетти (Кристофер Пламмер) оказался для экс-невестки недоступен и общался с ней только через секретаршу. Свой ответ похитителям он передал через журналистов: никакого выкупа не будет. «Если я заплачу хотя бы цент, у меня окажется еще 14 похищенных внуков».

Буквально накануне релиза из готового фильма была «похищен» его главная звезда Кевин Спейси, сыгравший самого нефтяного магната. Из-за сексуального скандала режиссер предпочел переснять все сцены с новым артистом — Кристофером Пламмером, который теперь претендует на «Оскар».

Скандал с заменой Спейси на Пламмера — не из тех, что благотворно влияют на кассу. Спорный с этической точки зрения поступок режиссера, в общем, понятен. Полностью снятый фильм, скорее всего, отправился бы на полку вслед за другими проектами актера и неизвестно, когда бы вышел на экраны. Кроме того, с самого начала Ридли Скотт планировал снимать ветерана Кристофера Пламмера, однако студия просила найти кого-нибудь постатуснее. Досъемку провели в рекордные сроки, но то, что получилось в итоге, не создает впечатления спешки. Что до Пламмера — роль сидит на нем как влитая.

Это кино не только о жадности и циничном расчете, как может показаться поначалу. Скорее — о всеразъедающей радиации больших денег. Ближневосточная нефть превратила Пола Гетти не просто в самого богатого бизнесмена современности. Он стал самым богатым бизнесменом в истории. Что испытывал обыватель тех лет, читая в газете об очередном миллионе, заработанном Гетти? Злость, ненависть, зависть — наверняка. А главное — непонимание, что он делает с этими деньгами, почему ни с кем не делится? Что для него — чаевые, для других — спасение от нищеты или смертельной болезни.

Состояние Гетти притягивает, плющит и коверкает любого, кто оказывается в зоне притяжения. Чем ближе к эпицентру, тем сильнее мутация. Больше всего облучен оказался сам Гетти, но он нашел радикальное лечение — полностью исключил общение с людьми. Его пресловутая страсть к коллекционированию предметов искусства (которых хватило на целый именной музей) Ридли Скотт трактует не как блажь сумасшедшего богача, а как форму психологической защиты. Даже самые близкие люди могут обмануть и подставить, а бездушные вещи всегда честны — картина всегда останется картиной.

На протяжении всего фильма биографическая драма борется с триллером, и хотя где-то ради драматизма пришлось пожертвовать исторической правдой, в итоге победила дружба. «Все деньги мира» — это и нетривиальное жизнеописание, и в то же время один из самых напряженных триллеров сезона.