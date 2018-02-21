Рэперы ответили на призыв Матвиенко запретить хип-хоп

Российские рэперы прокомментировали предложение Игоря Матвиенко запретить рэп и хип-хоп — по мнению продюсера, в песнях этих жанров пропагандируются наркотики и секс.

«Интересно, как он собирается запретить хип-хоп, если теперь это самый популярный жанр? <…> Есть Баста, Тимати, Оксимирон — в 2017 году они собрали «Олимпийский». Что Матвиенко будет делать с этой святой троицей русского хип-хопа?» — цитирует «Ридус» рэпера Батишту (Кирилл Петров).

Исполнитель отметил, что ему «не близки» многие популярные сегодня песни, «но это не значит, что их нужно запрещать».

Солист группы KREC Артем Бровков заявил, что не все композиции в жанре рэп имеют негативный посыл, и отметил, что запрет вызовет лишь больший интерес со стороны молодежи.

«Не только хип-хоп, но и рок, да и вообще большинство песен любых современных направлений могут пропагандировать какие-то пагубные привычки. Давайте тогда запретим все песни, в которых есть упоминание алкоголя и сигарет», — добавил исполнитель.

Как писал портал iz.ru, 20 февраля Игорь Матвиенко заявил, что современная популярная музыка вызывает у него большое беспокойство, и призвал перенять опыт Китая по запрету подобной музыки. При этом продюсер предложил отличать «нормальный русскоязычный рэп» и сохранять творчество со знаком плюс.