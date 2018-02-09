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Создатель хип-хопа Lovebug Starski скончался от сердечного приступа

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Фото: youtube.com
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Рэпер, диджей и пионер хип-хопа Кевин Смит, известный под псевдонимом Lovebug Starski, скончался в Лас-Вегасе от сердечного приступа. Музыканту было 57 лет, сообщает National Public Radio.

Кевин Смит был одним из первых рэперов и диджеев, выступавших в Бронксе в конце 1970-х. Именно ему приписывают авторство названия такого музыкального стиля, как хип-хоп, который сочетает в себе речитативное исполнение стихов и ритмическую музыку. Считается, что Lovebug Starski включил в свою песню слова hip и hop, которые используются в армии США для ведения счета при маршировке.

Наибольшую известность артисту принесла написанная им в 1986 году композиция Amityville.

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