Создатель хип-хопа Lovebug Starski скончался от сердечного приступа

Рэпер, диджей и пионер хип-хопа Кевин Смит, известный под псевдонимом Lovebug Starski, скончался в Лас-Вегасе от сердечного приступа. Музыканту было 57 лет, сообщает National Public Radio.

Кевин Смит был одним из первых рэперов и диджеев, выступавших в Бронксе в конце 1970-х. Именно ему приписывают авторство названия такого музыкального стиля, как хип-хоп, который сочетает в себе речитативное исполнение стихов и ритмическую музыку. Считается, что Lovebug Starski включил в свою песню слова hip и hop, которые используются в армии США для ведения счета при маршировке.

Наибольшую известность артисту принесла написанная им в 1986 году композиция Amityville.